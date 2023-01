Marlon Vera confía que llegará oportunidad titular

Marlon Vera está saboreando el ascenso a la cima de la división de peso gallo. Actualmente No. 6 en 135 libras Vera se enfrentará a Cory Sandhagen (No. 4) en el evento principal de UFC Vegas 69 el 18 de febrero.

Mientras que el actual campeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling , aún no ha reservado su próximo retador, Vera no está actualmente en la ecuación ya que se espera que Sterling pelee contra Henry Cejudo o Sean O’Malley a continuación.

Esa situación le sienta bien a Vera, quien considera que su relación con el UFC es sólida como una roca y espera que los emparejadores lo honren gustosamente con una oportunidad por el título en el futuro.

“Todo está bien. Sé que voy a ser campeón mundial. Fuera de mi corazón, no solo hablando de mierda, no solo convirtiéndome en una influenciadora de mierda por vencer a alguien en estos días: realmente creo en el fondo de mi corazón que voy a ser un campeón mundial. . Voy a tener un cinturón de UFC algún día.

“¿Tengo prisa? No amigo, tengo jodidos 30 años. Acabo de cumplir 30 años. Tengo mis mejores años por delante. Solo sigue haciendo lo que te trajo aquí, que es consistencia, trabajo. Todos tenemos un camino diferente. Algunas personas se abren paso hablando. Algunas personas se abren camino a patadas. Es solo cuestión de tiempo hasta que consiga el cinturón. El mundo lo sabe, yo sé que el UFC lo sabe. Lo sé.

“Sé que, de hecho, me joden. Estoy hablando de la UFC, les gusto. Quieren que sostenga el cinturón, así que pienso, ¿por qué enloquecer? He estado manejando mi carrera bastante bien. Ganar, patear traseros, y lo que pida, me lo dan. Así que nos estamos relajando”.

Vera ha sido uno de los mejores pesos gallo del mundo durante los últimos años, logrando victorias destacadas sobre Dominick Cruz , Rob Font , Frankie Edgar y O’Malley. Desde que perdió una decisión ante José Aldo , Vera ha ganado cuatro peleas consecutivas y ya ha presentado argumentos convincentes para ser el contendiente número uno.

Sin embargo, en cambio, se enfrenta a un retador al título interino de una sola vez en Sandhagen, uno de los peleadores más peligrosos de su división. Para Vera, no hubo dudas cuando se trataba del cabeza de cartel propuesto.