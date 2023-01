El ‘exclusivo club’ al que pertenece Gilbert Burns

Parece que Gilbert Burns es uno de los pocos privilegiados que han visto personalmente a Colby Covington romper su carácter y revelar su lado más amable.

Ahora puedes añadir a Burns a este exclusivo club. En la rueda de prensa posterior al combate del UFC 283, el brasileño relató a la prensa la extraña experiencia de encontrarse con el alter ego de Covington, que rara vez se deja ver.

“Para ser sincero, vi a Colby hace tres meses y medio. Estaba en la Guitarra”, dijo Burns. “Había un concierto brasileño en el Guitar, y creo que él acababa de salir de la sala de póquer. Pasaba por allí, miré y me dije: ahí está Colby. Y le miré. Y sacudí mi cabeza y él dijo, ‘Ven aquí.’ Y yo dije, ‘Oh, m*erda, está encendido’. Y caminé hacia él y dije, ‘Oh, m*erda, está encendido.'”

Sin embargo, para sorpresa de Burns, pronto se dio cuenta de que este Colby era mucho más deferente que el que los aficionados están acostumbrados a ver.

“Y caminé hacia él y (le dije a mi mujer que esperara)”, continuó Burns. “Estaba preparado y le dije: ‘¿Qué pasa? Y él me dijo: ‘Soy un gran admirador, hermano’. Y se portó súper bien. Ahora mismo soy bastante sincero. No tengo que mentir. Estuvo genial. ‘Oh, soy un gran fan. Soy un personaje. Sólo quiero ganar dinero. Te aprecio. Sé que tienes una hermosa familia. Y fue super guay. Porque (fue continuo) durante más de dos minutos. ‘Hermano, me gusta lo que (hiciste en tu) última pelea. Y yo estaba en plan: ‘Tío, mira a este tío'”.

Además de frecuentar los casinos, Covington se ha mantenido ocupado con asuntos legales en los últimos tiempos, derivados del puñetazo que le propinó Masvidal el año pasado. Las grabaciones policiales publicadas en diciembre revelan que “Gamebred” realmente se ensañó con Covington, quien admitió a los agentes que Masvidal “definitivamente me sacudió, vi un poco las estrellas”.