En WWE se considera que la «PG Era» ha terminado

Un servidor siempre se pregunta por qué cuando supuestamente la franja demográfica clave para WWE y toda promotora luchística con programa televisivo es la 18-49, el otrora Imperio McMahon no ofrece un contenido más adulto y sigue basándose en lo «PG».

Allá por 2017, John Cena lució tajante al comentar con The Independent si contemplaba un cambio en la empresa de su vida.

En el verano de 2022, muchos seguidores tenían la esperanza de que la entrada en escena de Triple H como nuevo jefe creativo propiciaría tal cambio, a raíz de cierto reporte de Mike Johnson de PWInsider. Sin embargo, esta información fue rectificada poco después.

Y tal vez la única vía para que WWE recupere definitivamente el tono adulto es desvincularse de las grandes plataformas televisivas tradicionales. Así, a partir de 2025, Raw se emitirá en Netflix y NXT hará lo propio en CW, y esta semana, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer revela que lo visto durante los últimos meses en FOX pudo ser una manera de preparar el terreno para lo que estaría por venir: una nueva era no-PG.

«Se nos dijo que las entrevistas de The Rock y las promos de Heyman se consideran el fin oficial de la era PG. Esto no quiere decir que los shows de televisión vayan a cambiar. Es algo de lo que se habla pero no se ha tomado una decisión, aunque supongo que la decisión se tomará al final de año cuando Raw vaya a Netflix y NXT a CW, en base a lo que las cadenas quieran y también en base a cómo de cómodos se sientan los patrocinadores. Eso se determinará de aquí a los próximos meses, pero los planes de mantener el tono general PG […] ya no están vigentes».