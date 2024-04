Stephen «Wonderboy» Thompson ha hablado sobre posibles combates de ensueño en MMA, señalando que enfrentarse a Israel Adesanya en el peso medio podría ser una desventaja debido a la diferencia de tamaño.

Thompson destacó que los luchadores en la división de peso medio son más grandes y pesados, lo que podría afectar su rendimiento en el octágono. Aunque reconoce que Adesanya es un gran golpeador, Thompson considera que el tamaño del neozelandés es un factor que debe tenerse en cuenta.

«Me lo dice todo el mundo, pero si estuvieras en la misma habitación que él y yo y vieras lo grandes que son estos tipos, es alucinante. Sabes que estos tipos están bajando de 225, 230 es su peso natural, no creo que llegue a ser tan grande, pero conozco a algunos de 185 que caminan pesados y son altísimos. 6’2′, 6’3, 6’4, la mayoría de estos chicos y eso es raro en la división de peso welter.

«Kevin Holland es el único que mide 1,90 m en esta división, así que sí. Tienes un montón de chicos que quieren ver que la lucha suceda, pero el tipo [Adesanya] enorme. Usted nos ve en la misma habitación y es como bien, no es de extrañar que no se mueven hacia arriba. Estoy como mirando a estos chicos, incluso Chris Weidman, estoy como mirando a él y mi marco es mucho más pequeño que estos chicos. Si se tratara sólo de golpear, al 100% [pelearía con él, pero no en MMA]».

► El Niño Maravilla se prepara para un posible enfrentamiento MVP

Además, Thompson también mencionó la posibilidad de enfrentarse a Michael «Venom» Page, quien recientemente se unió a la UFC y tuvo una victoria impresionante en su debut.

Sin embargo, tanto Thompson como Page expresaron dudas sobre la emoción de este combate, ya que ambos son contragolpeadores con estilos similares. Thompson comentó que podrían estar esperando en el centro del octágono sin tomar muchas acciones, lo que podría resultar en un combate aburrido para los espectadores.

A pesar de estas consideraciones, Thompson elogió la habilidad de Page y reconoció que podría ascender rápidamente en la división. Por lo tanto, aunque no se muestra interesado en enfrentarse a Page en este momento, Thompson no descarta la posibilidad de que el británico enfrente a otros luchadores de la división antes de él.

«Sí, tío, incluso cuando estaba en Bellator, todo el mundo decía “tío, ya sabes, MVP contra Wonderboy”. Gran actuación, creo que hizo un buen trabajo ahí fuera. Gestión de la distancia, cubriendo la brecha, siendo difícil, especialmente con alguien como Kevin Holland. Pero, ya sabes, todo el mundo pregunta eso y creo que en realidad Michael ‘Venom’ Page lo dijo muy bien, un positivo y un positivo no siempre hacen un positivo. Tenemos estilos tan parecidos que posiblemente sería una pelea muy aburrida para todos.

«Los dos somos contragolpeadores, tenemos estilos muy parecidos, así que podríamos estar él y yo dando tumbos en el centro esperando a que alguien haga algo, y aunque tenemos estilos parecidos, eso no siempre hace que sea un combate emocionante. Así que él es un buen amigo mío, buen artista marcial, karateka, en este momento no creo que sea necesario, pero va a seguir trabajando su camino hacia arriba y que incluso podría saltar más allá de mí para luchar contra algunos de estos chicos porque él es tal en un tren de bombo en este momento «.

En resumen, Thompson ha discutido posibles combates de ensueño en MMA, descartando a Israel Adesanya y Michael Page como posibles oponentes. Sin embargo, señala que la diferencia de tamaño con Adesanya podría ser un obstáculo en una pelea de peso medio. Además, Thompson y Page coinciden en que su estilo similar podría resultar en un combate aburrido.

Aunque Thompson no parece interesado en enfrentarse a Page en este momento, reconoce su talento y la posibilidad de que el británico suba en la división antes de él.