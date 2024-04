CM Punk dio novedades sobre su recuperación

Fue anunciado CM Punk para aparecer anoche en SmackDown, pero el «Best in the World» no hizo acto de presencia en el programa, cuyo hilo conductor fue el cada año menos interesante «Draft».

Punk se encuentra convaleciente de una lesión de tríceps sufrida durante el Royal Rumble varonil del pasado enero. Y aunque las previsiones no contemplan un regreso competitivo del veterano hasta, cuanto menos, el verano, este ha estado bastante activo desde entonces, propiciando que Drew McIntyre perdiera el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania XL, mientras el escocés lo trolea día sí día también y jura venganza.

► CM Punk cuenta los días

Si bien CM Punk no hizo acto de presencia frente a las cámaras, tras concluir la emisión de SmackDown, el luchador subió al ring y se dirigió al público presente en el Heritage Bank Center de Cincinnati (Ohio, EEUU).

«Quiero daros una pequeña actualización. Mi tríceps no está todavía al 100%. Pero estoy de camino y prometo que volveré pronto y competiré con todos esos tipos duros que están entre bastidores».

Interpretar literalmente el adverbio «pronto» aquí puede dar pie a una falsa promesa, pues al pie de la letra, deberíamos esperar una implicación de Punk en Backlash France el próximo 4 de mayo. Sin embargo, esto parece improbable, y a cambio Punk estaría así alimentando la expectación hacia su regreso, pues decir que aún tiene por delante tres o cuatro meses generaría menos «hype».