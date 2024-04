Queda atrás un nuevo episodio de WWE RAW, en el que Becky Lynch se coronó como nueva Campeona Mundial, The Miz y R-Truth retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas, se vieron problemas en The Judgment Day, Ludwig Kaiser traicionó a Giovanni Vinci, o Chad Gable reprendió y avergonzó a Alpha Academy.

► El próximo WWE RAW (29/4)

El programa de la semana que viene será el último antes de Backlash France y ya conocemos detalles muy interesantes de lo que pasará entonces. Por ahora, solo se anuncia una lucha: Damian Priest, Finn Bálor y JD McDonagh contra Jey Uso, Andrade y Riccohet.

También se anuncia el regreso de Logan Paul a la programación. El Campeón de Estados Unidos estará en el show y veremos si entonces se confirma su combate para el Premium Live Event o no participa en el viaje al país europeo que tiene previsto la compañía para el 4 de mayo.

Y si hablamos de regresos, también lo hará CM Punk. Él no va a luchar en Lyon, Francia, pero ya adelantó anteriormente que estaría presente en las dos noches del WWE Draft. Ahora mismo, el «Best in the World» pertenece al elenco de la marca roja.

Ello nos lleva al último apunte, que en el programa del 29 de abril será la segunda noche el Draft. La primera se llevará a cabo en el episodio de SmackDown del 26 de abril. El evento de intercambio de marcas entre Superestrellas es muy esperado cada año. Veremos qué emociones y sorpresas descubre el de 2024.

