Kamaru Usman y el mejor promotor de MMA

El presidente de la UFC, Dana White, respondió a las críticas de los medios de comunicación a las que se enfrentó UFC 300 en las semanas previas al evento con un vídeo en las redes sociales.

La compilación de vídeos incluía clips de medios de comunicación de MMA, YouTubers y comentarios que criticaban el evento y los combates que se habían organizado para él tras una breve introducción del jefe de la UFC.

Con un montaje de los momentos más destacados del evento, el vídeo termina con algunas estadísticas que baten récords de la noche histórica, como el récord de ventas de merchandising, la asistencia en directo, el crecimiento de las redes sociales, etc.

No cabe duda de que los combates estuvieron a la altura de las expectativas, pero no faltaron quienes se preguntaron si, sobre el papel, se trataba de una noche histórica.

► Kamaru Usman dice que Dana White puso a los medios en su sitio con un vídeo en las redes sociales

Kamaru Usman y Henry Cejudo reaccionaron al vídeo en un reciente episodio de su podcast Pound 4 Pound. El ex campeón de peso welter de la UFC dijo que White dejó muy claro su punto de vista al poner a los medios de comunicación en su lugar y mostrarles que deben dejarle la promoción a él.

«Él sólo va a mostrar de nuevo que él es como, yo soy el mejor promotor por una razón. Soy el mejor promotor por una razón y aquí, déjame mostrarte los números. Todo el mundo habla p*** sobre UFC 300, ‘oh no es lo que queremos, no es lo que tenemos, bla bla bla, esto y lo otro’ pero los números no mienten y Dana quería poneros a vosotros, a nosotros, al frente y al centro con los números».

Tras ver el vídeo, Usman volvió a afirmar que White hizo una declaración con el vídeo que sacó tras UFC 300 al recordar a los críticos su importancia.

«Dana dice: “no sabéis de lo que habláis, quedaos sentados en el sofá hablando mientras yo me dedico a hacer estos increíbles combates”, y sí, definitivamente Dana se puso 10-7 ante los medios con eso».