Tres luchas más confirmadas para Backlash France

WWE decidió eliminar el término «WrestleMania» del nombre promocional de Backlash, y precisamente este año, la empresa viene de celebrar su edición más exitosa del «Show de los Shows».

Aunque en cualquier caso, el hecho de recalar en Francia por primera vez para un gran evento, como sucederá la semana que viene con Backlash 2024, ya es suficiente noticia, al igual que sucedió en 2023, desde Puerto Rico. Obviando su atractivo cartel, ya compuesto de cinco combates.

Y ayer, durante Friday Night SmackDown, hubo tres nuevas confirmaciones: Bayley defenderá el Campeonato Mundial Femenil WWE ante Naomi y Tiffany Stratton, Asuka y Kairi Sane harán lo propio con el Campeonato Femenil de Parejas ante Bianca Belair y Jade Cargill, mientras Randy Orton y Kevin Owens irán contra The Bloodline (Solo Sikoa y Tama Tonga).

Dentro de una semana, el sábado 4 de mayo, desde la LDLC Arena de Lyon (Francia), WWE presentará Backlash France, cuyo cartel provisional es el siguiente.

THE KABUKI WARRIORS vs. CARGILL & BELAIR



Who leaves #WWEBacklash with the Women's Tag Team Titles? 🏆🤝



