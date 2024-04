Dave Lovell y un probable rival para Leon Edwards

El entrenador del campeón del peso wélter de la UFC, Leon Edwards, Dave Lovell, ha arrojado recientemente algo de luz sobre el próximo combate del campeón.

Por ahora, parece que lo más probable es que Edwards se enfrente a Belal Muhammad en el UFC 304 de Manchester (Inglaterra). En una reciente entrevista con talkSPORT, Dave Lovell reveló que está casi seguro de que será Muhammad el próximo rival.

«Los chicos que se enfrentaron a él, Shavkat, Khamzat e Islam, estaban todos en ayunas», declaró Lovell. «Estábamos preparados, pero es lo que hay, así que como no estaba en la lista de los 300, sin duda hay un gran contingente musulmán en Inglaterra, en Manchester, así que creo que será Belal. No está escrito en piedra, pero en un 99,9% creo que será Belal».

A continuación, Lovell habló de otros posibles aspirantes a Edwards. Comenzó con Khamzat Chimaev, cuestionó si podría incluso hacer el peso y antes de cuestionar su resistencia. Lovell también señaló los defectos tanto del campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, como del invicto Shavkat Rakhmonov.

«Ha estado expuesto en ciertos aspectos en sus niveles de resistencia», dijo Lovell. «Islam subiendo un peso, no sé si puede manejar eso, y tienes a Shavkat, que es un peligro, pero de nuevo, se expuso ligeramente en su último par de peleas, él piensa que puede simplemente caminar a través de la gente».

► «Belal buscaba una salida» – Dave Lovell

Durante la misma entrevista, Lovell sugirió que Belal Muhammad había exagerado la gravedad del golpe en el ojo en su primer enfrentamiento con Leon Edwards.

Su combate original tuvo lugar en marzo de 2021 y terminó sin combate después de que «Remember the Name» no pudiera continuar tras un golpe accidental en el ojo. Para Lovell, todo fue diseñado por Muhammad para conseguir una victoria fácil.

«Para mí, analizando la pelea, mirándola en retrospectiva, Belal estaba buscando una salida», dijo Lovell. «Estaba buscando robar una decisión, porque ese golpe en el ojo, ¿verdad? Y el ruido que hizo, literalmente llorando y gritando, lo has oído por ti mismo, el mundo lo oyó, es curioso que no tuviera que ir al hospital, que no tuviera ningún daño ocular…». ¿Qué te dice eso? Intentó robar una decisión».