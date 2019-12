Al hacer balance de lo sucedido en los últimos 12 meses, nos damos cuenta que WWE ha implementado un cambio sustancial en sus PPVs, lo cual es algo que los fans siempre habían demandado y que finalmente parece que se les va a conceder.

► ¿Cuál es ese gran cambio en WWE que tiene a todos contentos?

Una de las mayores quejas del púbico asistente a los PPVs de WWE fue la larga duración de los mismos, cosa que se hacía más evidente aún cuando coincidían el fin de semana y evento de NXT y otro del elenco principal (Raw o SmackDown). Si NXT podía tener una duración media de 2 horas 30 minutos, el evento del domingo se podía ir fácilmente a las 4 horas, eso si no hablamos de WrestleMania.

Sin contar con los pre-show, que habitualmente son de 2 horas de duración, WrestleMania 35 duró 5 horas y 24 minutos y WrestleMania 34 y 33 tuvieron una duración de 5 horas y 10 minutos. La tendencia de WWE de hacer eventos tan largos parece que se ha ido modificando en los últimos shows y esa es una de las razones por las que vimos sólo 7 combates en TLC.

WWE no tiene la necesidad de tener a todas sus Superestrellas en todos los eventos de pago, es por ellos que en TLC tuvimos un gran show aún faltando gente tan importante como Seth Rollins, Kevin Owens, Sasha Banks o Bayley. A posteriori, pudimos conocer que WWE planeaba tener dos combates más en el show: AJ Styles vs. Randy Orton (que se dio al día siguiente en Raw) y Seth Rollins vs. Kevin Owens, otro de los candidatos a combate de la noche, pero finalmente, dada esta nueva manera de pensar, se dejó para otra ocasión.

TLC 2019 duró 3 horas y 12 minutos, mucho más corto que el del año pasado que duró 3 horas y 57 minutos. Entre Survivor Series 2018 y 2019 hubo sólo una diferencia de 10 minutos, pero esto no es malo si tenemos en cuenta que es una de los considerados «cuatro grandes eventos del año». Si viajamos al mes de octubre, Hell in a Cell 2019 fue 24 minutos más corto que HIAC 2018, y en agosto vivimos SummerSlam, que duró 3 horas y media (40 minutos menos que SummerSlam 2018.

Para los fans de WWE, ver Raw (3 horas), NXT (2 horas) y SmackDown (2 horas) ya de hecho supone casi un trabajo a media jornada, y si a eso le sumamos un fin de semana de WrestleMania, por ejemplo, tenemos que sumarle unas 7 horas más delucha a todo lo que ya hemos comentado. Esto —especialmente cuando SmackDown se emitía el martes—suponía que un fan de WWE, el fin de semana de WrestleMania, consumiría unas 17 horas de lucha en cuatro días (incluyendo NXT TakeOver, WrestleMania, Raw, SmackDown y NXT). La cosa se ha ralentizado con la emisión de SmackDown el viernes, ya que parece que al menos al tener show cada dos días, hay más espacio para disfrutarlos o visualizarlos si no has tenido tiempo de verlo en vivo.

Esta es una arma de doble filo, ya que WWE corría el riesgo de saturar a su propio público, teniendo en cuenta que muchos de ellos también estarán pendientes a los programas semanales y PPVs de AEW, con lo cual tendríamos que sumar unas 5 horas más.

Hay quien dice, dentro de la propia compañía, que ellos venden horas de entretenimiento, no horas simplemente, y eso puede que sea verdad, pero en una época de consumo en la que la velocidad a la que pasan las cosas se ha acelerado tanto, puede que no sea del todo aconsejable tanto producto en virtud de la calidad del mismo. Show más largos pueden resultar buenos si las historias se desarrollan y nos atrapan, pero este tampoco ha sido el caso en los últimos tiempos en lo que vemos repetidos una y otra vez los mismos combates día tras día. A veces menos es más y WWE parece que se ha dado cuenta a tiempo, justo antes de saturar el mercado.

