Eric Bischoff no es precisamente la persona más creativa en el mundo de la lucha de Estados Unidos. WWE lo supo cuando decidieron contratarlo hace unos meses y al poco tiempo tuvieron que despedirlo al ver que no era lo que esperaban.

Sin embargo, hay una idea que sí fue de Bischoff, y no es poca cosa: La creación de la nWo. Se inspiró en ella cuando en un viaje a Japón vio la guerra de empresas entre New Japan y UWFi, que estaba logrando un éxito impensable en la lucha de Estados Unidos de esa época.

► Eric Bischoff y la nWo

Así, Bischoff quiso hacer WCW vs. WWF, pero dado que era imposible, inició una historia en la que Kevin Nash y Scott Hall llegaban a WCW sin decir sus nombres (los fans todavía los veían como Diesel y Razor Ramon), y sin mencionar a WWF daban a entender que venían de ahí. Ese provocó tal revuelo que parecía que realmente veríamos WCW vs. WWF. Quedaba tan claro eso que hasta Vince McMahon los demandó.

Eventualmente se revelaron como la nWo cuando se les unió Hulk Hogan, arrancando así el gigantesco boom de la lucha de Estados Unidos en la segunda mitad de los noventas.

Bischoff habló al respecto en el podcast de Wrestling Inc. A continuación, lo más destacado:

«No puedo ser objetivo si hablo del tema, pero también creo cualquier persona razonable diría que el ángulo de la nWo cambió a la industria de la lucha más que cualquier otra cosa desde la primera WrestleMania. Sugerir algo distinto es un poco tonto. De no haber existido la nWo, no habríamos tenido Monday Night Wars y no habríamos tenido Attitude Era. Y si eso no hubiera pasado, dudo que WWE hubiera llegado a cotizar en la bolsa.

«Quién sabe cómo sería en la actualidad el negocio de la lucha de no haber existido la nWo, pero dudo que viéramos el éxito que existe ahora, porque le debemos a las Monday Night Wars que la lucha se elevara hasta su cenit en términos de reconocimiento del gran público. Sin ese periodo en la historia, no veríamos lo que vemos ahora».

Si ha sido contactado para la inducción de la nWo en el Salón de la Fama WWE:

«No realmente. Me sorprendió que lo anunciaran tan temprano, pues usualmente lo hacen ya entrado el nuevo año. Pero no, no he hablado con nadie. De hecho no sabía nada hasta que me enteré leyendo la noticia en internet».

Hace poco, Sean Waltman «X-Pac» dijo en su podcast que tanto Bischoff como el Big Show deberían ser inducidos en el Salón de la Fama como parte de la nWo.

«Estoy impresionado de que Eric Bischoff no esté incluido, y la verdad me siento mal por eso, porque me pongo a pensar en los días de la nWo y me acuerdo de él y también de Big Show, que estaba con nosotros. Definitivamente ellos dos deberían estar con nosotros, pues detrás de cámaras éramos una unidad, desarrollamos un vínculo que compartíamos. Estábamos juntos cada noche, íbamos a Nitro y luego nos íbamos al bar del hotel a ver la repetición del programa. Era grandioso».