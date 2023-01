El presente y futuro de Big Bill (Big Cass) en AEW

Antes conocid como Big Cass en WWE o W. Morrissey en IMPACT! WRestling, Big Bill está dando sus primeros pasos en AEW y está contento, aunque quiere más. Durante su reciente entrevista con Comedy Store Wrestling señala que eventualmente recibirá un empuje individual así como que está bien trabajando con The Firm.

► Big Bill, contento en AEW, aunque quiere más

“Va a suceder eventualmente. Es una experiencia de beneficio mutuo en este momento para todos en The Firm. Obtener oportunidades, ayudarnos unos a otros. En cuanto a una carrera individual sin The Firm, no tengo idea, en este momento, solo estamos haciendo lo que tenemos que hacer para encontrar el éxito en AEW. Formando equipos, ya sea en luchas de equipos o ayudándonos mutuamente en el backstage o lo que sea. Nos unieron por una razón y nos mantenemos firmes en este momento. No sé cuándo, pero sucederá. En este momento, estoy realmente disfrutando trabajar con Lee y Stokely, Ego [Ethan Page] es increíble y los Gunn son geniales.

Big Bill recuerda también que The Firm iba a tener una historia con CM Punk:

“Todo lo que estaba planeado se deshizo bastante rápido. Después de eso (el incidente en All Out), lo hemos estado haciendo lo mejor posible. Stokely, Lee y yo trabajando juntos ha sido bastante bueno. Lo que acabamos de hacer con Jungle Boy y HOOK fue muy divertido. A los fanáticos les gustó y funcionó muy bien. No sé si quiero hablar de eso. Fue entretenido y a la gente le gustó. Fue algo divertido de hacer. Hay tracción allí, seguro”.

