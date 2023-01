Lance Anoa’i está enfocado ahora mismo en MLW, donde forma parte del equipo Samoan Swat Team; actualmente son los Campeones Mundiales de Parejas. Pero tiene previsto trabajar en Lucha Libre AAA Worldwide en 2023. Y no descarta volver a la WWE o adentrarse por primera vez en AEW. De todo ello habla en The Family Business.

► Lance Anoa’i habla de WWE, AEW, MLW y AAA

“En este momento, quiero elevar el Campeonato Mundial de Parejas MLW con Juicy, y luego mi primo Jacob va por el título de peso completo de MLW una vez más, solo estamos tratando de hacer movimientos y llevar ese nombre de Samoan Swat Team adelante. A partir de ahí, creo que Juicy y yo tenemos el talento para trabajar en cualquier compañía, cualquier programa, incluso Jacob. En el extranjero, ya hemos estado en conversaciones con AAA. Estamos tratando de hacer movimientos aquí, así que esperamos que 2023 sea un gran año para el equipo.

“Hombre, con suerte algún día (volver a la WWE). Me encanta ver WWE, ver a mi familia, The Bloodline, simplemente lo están destrozando en WWE. Pero a partir de ahora, solo me estoy enfocando en MLW. Me dieron la oportunidad, me dieron la oportunidad. Estoy listo para concretar mi trato y, a partir de ahí, todo depende de adónde vaya. Podría quedarme con MLW más tiempo si quisieran. WWE, AEW, ¿quién sabe? Pero estoy listo para aguantar los golpes“.

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana tanto en WWE como en All Elite Wrestling antes de que pasado mañana empecemos la nueva semana con Monday Night Raw, que será el último antes de Royal Rumble 2023.