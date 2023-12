El nuevo gran fichaje de TNA, un secreto de estado

Se arriesga TNA a empezar con mal pie su nueva etapa y que una vez más no la tomen en serio, tras anunciar que en Hard To Kill hará acto de presencia su nueva contratación. Y esta, según dio la primicia Scott D’Amore, será una de las más grandes que han visto los fans del producto.

Parece que las opciones de Kazuchika Okada y Mercedes Moné quedan descartadas, y tras revelarse la firma de Matt Riddle con MLW, los principales candidatos son Dolph Ziggler y Mustafa Ali. El resto de agentes libres no estarían a la altura del «hype».

Y hoy, Sean Ross Sapp vía Fightful publica lo siguiente.

Debe corregirse lo escrito por Sapp, porque en ningún momento TNA habla de la mayor firma en la historia de TNA. He aquí las palabras textuales de D’Amore.

Y hablando de Hard To Kill, hoy TNA ha añadido a su cartel un nuevo combate: PCO vs. Dirty Dango. Así luce ahora la oferta luchística del evento que veremos el sábado 13 de enero, desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU).

