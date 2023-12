Santos Escobar quiere recrear Lucha Underground en WWE

Santos Escobar, entonces King Cuerno, fue uno de los luchadores más importantes de Lucha Underground. Podemos señalar muchos momentos, como cuando ganó el Campeonato Gift of the Gods de manos de Rey Fénix en el programa especial A Much Darker Place el 14 de noviembre de 2015.

Aquella empresa que tanto impacto causó acabó autodestruyéndose pero afortunadamente el luchador de México no solo continuó sino que llevó su carrera a un nivel infinitamente superior y en la actualidad es una Superestrella importante de WWE, un elemenco regular de SmackDown.

► Lucha Underground en WWE

Pero no se olvida de esos tiempos y explica que le gustaría recrear aquel estilo en Wrestling With Freddie with Freddie Prinze Jr mientras habla de su combate con Dragon Lee en Survivor Series, señalando que gracias a lo bien que combinan pueden demostrar que son más que dos luchadores.

«Eso es lo que quería. Esa era mi visión. Sé que la tentación está ahí, tienes de 12 a 15 minutos para salir y hacer cosas locas, pero la verdad es que si te mantienes en la lucha libre, te quedas en la lucha libre. Quiero crear un híbrido, como lo hicimos en Lucha Underground y otros lugares. Tratar de fusionar mi estilo con el estilo estadounidense, para que cualquiera que vea el espectáculo conecte y entienda lo que estoy tratando de hacer. Además, porque quiero trabajar con Randy [Randy Orton], quiero trabajar con Roman [Roman Reigns], quiero trabajar con todos ahí fuera. Mantenerme en una caja no me va a ayudar. Necesitaba representar esto y compartir esta visión. Dragon Lee lo captó», dice Santos Escobar.

Santos Escobar anda persiguiendo el Campeonato de Estados Unidos mientras acaba de presentar a Ángel Garza y Humberto Carrillo como sus dos nuevos aliados, como su «nueva familia».