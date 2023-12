Santos Escobar: «Espero llegar a WrestleMania 40»

Santos Escobar está abriéndose camino como rudo en WWE SmackDown después de haber traicionado a Rey Mysterio y a la LWO. Cree que sus esfuerzos están generando frutos y tiene ganas de WrestleMania 40. De todo ello habla en su reciente aparición en Wrestling With Freddie.

► El presente de Santos Escobar en WWE

«Creo que es importante dominar tu instrumento en lo que hacemos; específicamente, debes ser bueno haciendo promos. ¿Por qué? Es importante compartir, cualquiera sea la historia y lo que estás sintiendo, con la audiencia para que puedan relacionarse o no, pero más importante aún, entender. Por eso hice lo que hice en Los Ángeles, ir a Hollywood, entrenar mi actuación, mejorar en eso. Claro, no tengo la pluma y no escribo la historia, pero lo que puedo hacer, y lo que he estado intentando y seguiré haciendo, es mejorar. Seguir aprendiendo, creciendo, convirtiéndome en un mejor instrumento para que cuando escriban estas cosas, esté listo.

«No he perdido un show importante en el año, y este es mi primer año en el elenco principal. Estoy agradecido. Espero obtener más, pero ya estoy haciendo muchas cosas que no hacía hace seis meses. Me están dando mucha libertad, y todo este esfuerzo que estoy poniendo está dando sus frutos, y estoy contento de que esté sucediendo. En este momento, la historia es lo que es, y me encanta, y tengo la oportunidad de mostrar más de lo que tengo y espero llegar a WrestleMania«.

En este momento, Santos Escobar está participando en un torneo para determinar al nuevo retador al Campeonato de Estados Unidos. Habida cuenta de su historia con Logan Paul, puede ser el favorito para hacerse con la victoria y tener una oportunidad titular en Royal Rumble 2024.