Athena: «Le di el mundo a Billie Starkz y…»

Athena va a exponer ante Billie Starkz el Campeonato Mundial Femenil ROH en Final Battle 2023 este viernes 15 de diciembre. Las dos luchadoras van a enfrentarse después de una breve pero ardiente rivalidad tras una larga amistad, o una relación de mentora-pupila. Starkz es una de las mayores promesas de la lucha libre actual pero le ha venido de maravilla que una guerrera con más nombre como The Princess of War la tomara bajo su ala en una empresa tan reconocida como Ring Of Honor.

► Athena y Billie Starkz: de amigas a enemigas

Pero alcanzó un momento en que Billie se cansó de estar a la sombra de la campeona y acabó traicionándola para buscar su oportunidad de conquistar el título. Pasado mañana será cuando tenga que demostrar si está a la altura o no. Antes, Athena se lamenta de cómo se torcieron las cosas entre ellas, de haberle dado todo lo que tenía a la joven gladiadora para que esta se volviera contra ella al final.

«Se ha desatado el caos. Siento que le he dado a Billie el mundo y ella simplemente no ha sido agradecida. Es esa adolescente rebelde que no entiende que así es como funciona la vida real. Todavía está en esa fase de ‘oye, soy adulta, es sol radiante, arcoíris y felicidad’, ese tipo de cosas. Estoy aquí sentada pensando, no, esto es el mundo real, así es como sucede esto. Ella se ha vuelto en mi contra y, de cara a Final Battle, no se trata de que yo recupere mi campeonato, se trata de enseñarle a Billie una lección que merece completamente«, dice la Campeona Mundial ROH en Under The Ring.

► El cartel de ROH Final Battle 2023

