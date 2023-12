Cuando un Hollywood se hace un proyecto relacionado con la lucha libre profesional, llaman a Chavo Guerrero para que enseñe cómo funcionan las cuerdas. Puede que la situación real no sea tan exagerada pero el veterano de la industria está en boca de todos por su papel como entrenador/asesor en ‘The Iron Claw‘, como lo estuvo anteriormente por la popular serie de Netflix ‘GLOW‘. ¿Cómo lo está viviendo él? Recientemente se lo estuvo explicando a Chris Van Vliet.

► Chavo Guerrero, para proyectos luchísticos

«Ya sabes, cuando me alejé de la WWE, pensé: ¿Qué voy a hacer? Simplemente no podía estar en la carretera en ese momento. Estábamos en la carretera 250 días al año, hubo un año en el que estuve en la carretera, estuve en una habitación de hotel 300 días ese año, así que solo estuve en casa 65 días en todo el año. Así que pensé que no podía seguir haciéndolo. No solo mentalmente, sino que mi cuerpo sabía que estaba empezando a fallar, iba a tener que empezar a planificar una salida. Realmente debería haber comenzado cinco años antes de esto, 10 años antes de esto, pero los Guerrero eran lucha libre, lucha libre, lucha libre, lucha libre.

«Así que cuando me retiré, pensé: ¿Qué voy a hacer? Intentemos posiblemente involucrarme en algunas acrobacias y actuación, esto fue lo que hizo mi tío Mondo cuando dejó la lucha libre. Se retiró con una pensión del SAG que se trataba de actuación y acrobacias, y fue guiado por su mentor, Gene LaBelle, mi mentor también. Así que empecé a hacer eso un poco, y tomé cursos de conducción y cursos de caídas elevadas, y mi esposa me mira y me dice: ¿Por qué estás haciendo eso? No eres solo un doble de riesgo. Eres súper especializado en lo que estás haciendo. Y yo pensé, supongo que tienes razón. Entonces, las piezas cayeron en su lugar y en los lugares correctos, y me convertí en la persona para GLOW.

«Y eso se transformó en, ya sabes, Young Rock y todos estos programas de televisión diferentes que he hecho, ya sabes, como apariciones únicas, como acabo de hacer otro programa en Apple TV llamado Loot con Maya Rudolph y tenían una escena de lucha libre. Tenían un episodio de lucha libre. Así que me llamaron y puse a Ron Funches a trabajar en ello. Así que es como, hay un programa de lucha libre y me están llamando, y si pueden pagarme para hacerlo, lo haré.»