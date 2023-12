Santos Escobar: Heredando el legado de su padre

Santos Escobar se ha hecho de un nombre en WWE, luego de debutar en las pantallas de NXT en el 2020, ganando el Campeonato Interino de Peso Crucero NXT. Si bien utilizó inicialmente el nombre de «El Hijo del Fantasma», para honrar a su padre, rápidamente se desmarcó del mismo cuando obtuvo el título e hizo su cambio a rudo, para cambiar su nombre luchístico al que actualmente posee. Luego, formaría junto a Joaquin Wilde y Cruz del Toro el grupo llamado Legado del Fantasma, con quienes ascendería este año a SmackDown.

► Santos Escobar buscó honrar a su padre durante su carrera

El luchador mexicano habló recientemente con Freddie Prinze Jr. en su podcast Wrestling With Freddie sobre cómo seguir el legado de su padre, el legendario El Fantasma. Escobar explicó que su equipo Legado del Fantasma de en NXT surgió porque pensó que era importante para él retratar el legado de su padre. Dijo que su padre todavía está vigente y le dijo: «una vez que te conviertes en luchador, lo harás hasta que se te salgan las ruedas».

«Acaba de tener un show en Atlanta hace como dos meses y está haciendo firmas de autógrafos, apariciones y todo eso, y estoy muy feliz de que todavía lo haga, porque no solo ha sido mi héroe, mi instructor, mi amigo, mi verdugo. A veces, al principio de mi carrera, una de las cosas, y esto es personal, pero es la verdad, sabes que en la lucha libre heredas el nombre de tu familia, la tradición de tu familia, lo que sea, mi papá no pensó que yo fuera lo suficientemente fuerte como para continuar con su legado. Desde temprano y le dio su nombre a otra persona, mi primo… eso me hizo enloquecer porque me di cuenta de que esta vida de intentar siempre probarte a ti mismo, contigo mismo, con quien te veas en el espejo, también es lo mismo. con tu familia.»

Santos Escobar dijo que tenía que demostrarle a su padre que merecía ese nombre, y luego de que renunciara a ser El Hijo del Fantasma, pudo demostrarle a su padre que iba a tener su nombre con un grupo propio. Actualmente, Escobar está separado de ellos luego de que atacara a Rey Mysterio y se conviritiera en rudo en el proceso.