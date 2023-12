Tras haber sido Campeones de Parejas Raw en 2019, Matt Cardona y Brian Myers fueron despedidos de WWE en 2020. Desde entonces, han trabajado juntos en varias ocasiones, pero cada uno tomó un camino distinto. Uno explotó en la escena independiente y se convirtió en The Indy God. El otro se asentó en TNA, sin olvidar el circuito, donde en estos tres años se ha consolidado como una pieza importante.

► Brian Myers renueva con TNA

Y no parece que ninguno de los dos tenga previsto girar el timón para cambiar de rumbo. Cardona ha bromado en varias ocasiones con volver a la que durante mucho tiempo fue su casa -contestaría si lo llamaran para conversar sobre un posible regreso- pero no se siente que vaya a ocurrir en un futuro cercano. En cambio, Myers no ha sido tan bromista -es de suponer que tendría la misma disposición- y además acaba de renovar.

No solo ha firmado nuevamente con TNA sino que el luchador explica en Sports Illustrated que fue una decisión fácil.

«Estos últimos tres años y medio han sido la etapa más divertida de toda mi carrera. Ha sido una combinación perfecta. Tengo la oportunidad de ser la mejor versión de mí mismo siendo una estrella de TNA Wrestling, así que esta decisión fue bastante fácil para mí«.

De la misma manera, señala que cada vez que se presenta a trabajar lo hace con la intención de un día ser Campeón Mundial.

«Cada día que me presento en TNA, ese es el objetivo. Pero eso no es necesariamente mi enfoque; estoy centrado en controlar lo que puedo controlar. Eso incluye mi actitud, ética de trabajo, mis actuaciones en el ring, mi imagen, con atuendos llamativos, y todo eso. Eddie Edwards y yo tenemos un futuro muy prometedor como equipo, pero nunca perderé de vista el título mundial. No hay nada que desee más a nivel profesional. Ese siempre es mi objetivo, y estoy trabajando duro para llegar allí».