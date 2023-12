El genial afiche de AEW Revolution 2024 tributando a Sting

Ha conseguido agenciarse AEW dos buenas bazas para sus próximos eventos de pago por visión. Este mes, en Worlds End, con la incógnita de si supondrá la última implicación competitiva de MJF como «All Elite». Y el próximo marzo, en Revolution, con la certeza de que Sting colgará las botas allí, sin hacerse pública todavía la forma concreta de este canto de cisne.

Sting no es una figura cualquiera en la historia de la lucha libre estadounidense. AEW lo sabe, y además de concederle la presencia en su esquina de Ric Flair, ha reservado el Greensboro Coliseum para la ocasión; recinto donde Sting tuvo su primer gran combate hace más de siete lustros (precisamente contra Flair).

Y AEW revela ahora el afiche oficial de Revolution 2024, donde, claro está, Sting es protagonista. Con una futurista ciudad de fondo, en los edificios de la misma pueden verse las distintas etapas de la carrera de «The Icon»: desde sus inicios en modo «Surfer», hasta la versión «Joker» de TNA, pasando por su fase «Crow».

Únicamente hay confirmada dicha despedida de Sting de cara al menú de Revolution 2024, cita que como dijimos, tendrá lugar desde el Greensboro Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU) el domingo 3 de marzo.

Mientras tanto, desconocemos igualmente si Sting disputará algún combate más antes del definitivo, pero es de suponer que sí. Su más reciente se dio en Full Gear dos semanas atrás, haciendo equipo con Darby Allin y Adam Copeland para derrotar a Christian Cage, Killswitch (Luchasaurus) y Nick Wayne.

