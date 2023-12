Eddie Álvarez: Me quito el sombrero ante Mike Perry

Con el ojo izquierdo roto tras pasar cuatro minutos en el cuadrilátero con Mike Perry, Eddie Álvarez llegó a una conclusión sobre el boxeo sin guantes como deporte.

«Esto no es para los atletas», dijo Álvarez durante la conferencia de prensa posterior a BKFC 56. «Puedes salirte con la tuya siendo un atleta en las MMA. En el boxeo se puede ser un atleta. Tienes que ser un peleador para estar en el bare knuckle».

Es comprensible que Álvarez, ex campeón de UFC y Bellator, llegara a esa conclusión. Lanzó todo lo que tenía a Perry en su BKFC 56 cabeza de cartel el sábado por la noche, pero no fue suficiente, ya que Perry se comió los mejores golpes de Álvarez y, a su vez, entregó un montón de los suyos.

¿El resultado? La esquina de Álvarez detuvo el combate porque estaba perdiendo la visión por el ojo lesionado, lo que dio a Perry la victoria por nocaut técnico en el segundo asalto para reclamar el título de «Rey de la Violencia».

Álvarez no sabe exactamente qué golpe le causó el daño que selló su destino. Sólo sabe que no podía continuar sin poder ver completamente.

«No estoy seguro al cien por cien de cuándo me asestó el golpe que me asestó, pero recuerdo que a mediados del segundo, sentí que se me cerraba el ojo«, dijo Álvarez. «Luego, cuando me senté, fui a abrir un poco la boca y creo que tengo el orbital destrozado. No veo nada. Con un tipo como Mike, creo que iba bien cuando me movía, pero luego empecé a enzarzarme en un tiroteo con él, y eso no es algo que se haga con Mike Perry. Fue una tontería».

Dicho esto, Álvarez no estaba del todo decepcionado con su actuación.

«El pasado sábado en la noche me atreví a ser grande», dijo Álvarez. «Subí una categoría de peso con Mike. Lo hice, realmente me atreví a ser grande. Y pensé, con todo lo que hay en mí, que podría vencer a un tipo más grande dado mi conjunto de habilidades, dado su estilo. No me voy a retractar de nada. Pensé que podía vencer a Mike Perry el pasado sábado en la noche, más grande o no. Y no lo hice. Me quedé corto. …

«A puño limpio, pensé que seguro que Mike caería. Y no ha sido así. Me quito el sombrero ante Mike Perry. El tío es un jodido hacha de batalla. Puede recibir un disparo. Él puede seguir adelante y darles. Me recuerda mucho a mí mismo. El pasado sábado en la noche luché contra un pequeño espejo de mí mismo, y Mike fue el mejor».

Ahora 1-1 en dos apariciones BKFC este año, Álvarez no está seguro de lo que viene después, pero dijo que planea continuar con BKFC.