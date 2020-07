El estatus de Apollo Crews en WWE nunca ha sido demasiado boyante pero ha mejorado en los últimos meses hasta el punto de que es Campeón de Estados Unidos. Pero cabe mencionarse que este luchador fue impulsado detrás de cámaras por Paul Heyman, como varios otros: Drew McIntyre, Liv Morgan, Cedric Alexander... Y en el caso de todos se ha estado hablando de si la destitución del director creativo de Monday Night Raw puede afectar a sus situaciones en la empresa.

Ahora no se trata de un informe acerca de lo que está pasando entre bastidores con Crews sino de sus propias declaraciones al respecto. Durante una reciente entrevista con Newsweek el monarca comentó que ahora la empresa sabe lo que puede hacer y que está emocionado por su futuro.

"He demostrado que pueden confiar en mí. No creo que vaya a funcionar en mi contra (la salida de Heyman). Trabajar con Heyman fue fantástico. Fue muy práctico conmigo y me ayudó mucho. Fue una de las razones principales por las que obtuve esta oportunidad y estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí y por todo lo que me ayudó.

"Todo lo que puedo hacer es mirar hacia el futuro. Estoy ansioso por trabajar con Bruce [Prichard]. Vamos a hacer magia juntos. Estoy emocionado por lo que se avecina y de cuál es mi situación en este momento. La empresa estoy viendo de lo que soy capaz en estos últimos meses y estoy aprovechando la oportunidad que me están dando".