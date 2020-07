Finn Bálor vs Lio Rush en Twitter, ¿tienen problemas?

Lio Rush se está preparando para su última lucha, y para dejar la industria de la lucha libre profesional y dedicarse de lleno a la industria musical, sin embargo, tiene cabos sueltos que desea resolver. Uno de ellos es con Finn Bálor, a quien recientemente retó a que hicieran las paces y olvidaran sus problemas.

► Finn Bálor vs Lio Rush, la herida que sanó el ahora cantante

And then i told you @FinnBalor I’d appreciate it if you diffused the situation because i thought we were cool from the times your now wife watched my son at live events. I knew you had the power/influence to do that. You never texted me back & you never diffused the story. Why? — Lio (@itsLioRush) July 17, 2020

"Vamos a cortar esto de raíz. Nunca tuve problemas con Finn Bálor. Te envié un mensaje de texto y te dije que no sabía de dónde venía esa historia y tus palabras fueron exactamente como: 'No quiero decir nada acerca de eso públicamente porque llamaría más la atención acerca de la situación'. Bueno...

"Y luego te dije, Finn Bálor, que agradecería si difundieras la situación porque pensé que estábamos bien desde el tiempo en que tu ahora esposa cuidaba a mi hijo en eventos en vivo. Sabía que tenías el poder y la influencia para hacer eso. Nunca me enviaste un mensaje te texto y nunca difundiste la historia. ¿Por qué? Alguno de ustedes son extraños. Pero no me sorprende. Veo fielmente el tipo de personas que todos ustedes apoyan en esta industria diariamente".

Finn Bálor, cual caballero que es, respondió:

Lio, ive always been very fond of you, both in and out of the ring. As I told you before, there is no heat. I choose to live life in reality,& not worry about what people make up online. I’m only tweeting this because I know it’s important to you, if you want to talk, call me x — Finn Bálor (@FinnBalor) July 17, 2020

"Lio, siempre te he querido mucho, tanto dentro como fuera del ring. Como te dije antes, no tengo resentimientos. Elijo vivir la vida en la realidad y no preocuparme por lo que la gente inventa en línea. Solo estoy tuiteando esto porque sé que es importante para ti. Si quieres hablar, llámame".

Hate that it had to get to this point. You know that I’ve always had the upmost respect for you. But I had to live with the tarnish & backlash on my name for being disrespectful for the past 2 years. I appreciate our conversation more than you’ll ever know. Thank you🙏🏽 @FinnBalor — Lio (@itsLioRush) July 17, 2020

"Odio haber tenido que llegar hasta este punto. Sabes que siempre te he tenido el mayor respeto. Pero tuve que vivir con la mancha y la reacción violenta hacia mi nombre por 'haber sido irrespetuoso', desde hace dos año. Aprecio nuestra conversación más de lo que nunca sabrás. Gracias, Finn Bálor".

Para quienes no se acuerden, a finales de abril del año pasado se reportó que Lio Rush había tenido problemas por llevar a su esposa a los ensayos previo a los shows televisivos y en general a todos los shows, incluso viajando con ella a los shows en vivo. Según una versión de la historia, Finn Bálor hizo un esfuerzo para aconsejar a Lio Rush: que tal vez Vince McMahon viera a mal que su esposa estuviera siempre ahí con él y más viendo esta situación tan privada y propia de su trabajo. Lio Rush habría reaccionado negativamente ante este consejo, y eso le habría causado más problemas tras bambalinas. Sin embargo, ahora tanto Lio Rush como Finn Bálor niegan que esa historia haya tenido lugar.