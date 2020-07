Si echan un vistazo al último episodio del show los fanáticos pueden ver y escuchar a Naomi en WWE The Bump. Pero si no, les hacemos un resumen. Porque la luchadora, que recordemos que es dos veces Campeona SmackDown, hizo declaraciones interesantes acerca de su pasado, presente y futuro en el imperio McMahon. En un momento en el que no se encuentra en el mejor de sus momentos. Tanto es así que sus seguidores han empezado a presionar.

► Naomi en WWE The Bump

Trabajar con las Horsewomen

"Recuerdo ese momento en que las cosas empezaron a cambiar. Estaba viendo las cosas increíbles que Sasha Banks, Charlotte Flair y Bayley estaban haciendo en NXT. Estaba realmente emocionada de lo que iba a seguir para ellas. Sabía que Sasha iba a venir a trabajar con nosotras (formaron con Tamina el Team B.A.D.). Estaba muy feliz de que esas mujeres vinieran a trabajar con nosotras".

La lucha con Bayley en Arabia Saudí

"Ese momento está ahí arriba con los que he tenido en WrestleMania.Fue realmente surrealista poder enfrentar a Bayley, que siempre ha sido un sueño para mí. Poder trabajar con cualquiera de las Cuatro Jinetes es una delicia. Espero que ese no haya sido el final (de su aventura alrededor de Campeonato Femenil SmackDown). Espero que no lo olvide, pero todavía me debe una revancha".

Su coronación en WrestleMania 33

"Ese momento define mi carrera. Me tomó tanto tiempo obtener un campeonato. Es un momento que, honestamente, nunca pensé que iba a celebrar. Hacerlo en WrestleMania fue simplemente surrealista. Odio cuando estoy en esos momentos porque no me tomó un momento para asimilarlo todo. Me pongo nerviosa, pero luego me emociono. Mi enfoque estaba en mi equivocarme. Fue todo muy rápido. Cuando lo pienso, es una locura pensar que sucedió en mi ciudad natal".

Quiere ser una inspiración

"En el fondo de mi corazón, soy una mujer negra. Siento que es parte de mi identidad. Espero que lo que estoy haciendo ahora pueda inspirar a otros. Porque pueden hacerlo. No hay límites. Espero que las cosas que estoy haciendo hagan que el camino de quienes vienen detrás sea más sencillo".

Entrar a la división de parejas