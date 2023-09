El duelo que nunca se dio: The Demon vs. The Fiend

WWE tiene muchos personajes enigmáticos en su plantilla, y un par de ellos incluso contaban con alter egos. A veces, Finn Bálor ha mostrado su personaje demoníaco, una versión más feroz de sí mismo con una entrada, pintura corporal y conjunto de movimientos diferentes. Bray Wyatt tenía The Fiend, una versión enmascarada de sus propios demonios internos, pero lamentablemente, los fanáticos nunca los vieron enfrentarse en un ring. No obstante, sí hubo planes para que la versión de Bray Wyatt de Sister Abigail se enfrentara al Fiend de Finn Balor en TLC hace años, que no se concretaron debido a que Wyatt sufrió paperas.

► Finn Bálor recuerda a Bray Wyatt

El mundo de la lucha libre se vio impactado hace un par de semanas al conocer la triste noticia de la muerte de Bray Wyatt, quien falleció debido a complicaciones cardiacas. Evidentmente, a más de la pérdida de una gran persona, los fanáticos se perdieron la oportunidad de ver cómo hubiera evolucionado esta nueva versión de Wyatt, incluyendo la posiblidad de que el nuevo alter ego de este se enfrentara alguna vez a The Demon.

Finn Bálor también habló durante una entrevista reciente en Cheap Shot con Peter Rosenberg acerca de la atmósfera sombría que dejó el fallecimiento de Bray Wyatt en todo el vestuario de la WWE. Reconoce que perdieron a un miembro importante de la familia de la WWE y lamentó que no se diera el enfrentamiento entre The Fiend y The Demon.

“Sí, había una atmósfera bastante sombría en el vestuario. Estuve un par de días siguiendo la noticia. Muchos de nosotros asistimos ayer a una ceremonia en Florida. Ya sabes, celebrar la vida de Bray y, lamentablemente, eso parece estar sucediendo con demasiada frecuencia en el negocio, perder gente tan joven, pero con suerte podemos seguir enorgulleciendo a Bray. Estoy seguro de que eso es lo que él querría y eso es lo que pretendemos hacer en Nassau”.

“Obviamente tuve la oportunidad de trabajar mucho con él como Finn versus Bray, como Demon versus Bray, como Finn versus The Fiend. Lo único a lo que me entristece que nunca hayamos podido llegar fue a este combate Fiend versus Demon y eso fue algo de lo que hablamos extensamente. Esperábamos que eso sucediera eventualmente, pero ya sabes, no será así. Volver al programa debe continuar, ya saben, si algo me sucediera, quiero que sepan que quiero que el programa continúe, y estoy seguro de que conozco a Bray tan bien como yo, él definitivamente. Quería que el espectáculo continuara y eso es lo que hemos hecho por él”.

El fallecimiento de Bray Wyatt dejó muchas historias por contar, y muchas que los fanáticos nunca verán desarrollarse. Era un genio creativo como pocos, y será muy extrañado dentro y fuera del ring.