Finn Bálor, abierto a luchar contra CM Punk

Vayamos un momento a 2015, a cuando Finn Bálor, CM Punk y Grado compartieron un curioso momento en redes sociales. Comenzó cuando The Prince publicó una foto a las afueras de la sede de TNA haciendo la señal de D-Generation X. Entonces, The Lowlander contestó mostrándose en la de WWE. Luego, The Best in the World dijo: «Mi dinero está en Grado incluso cuando no fue el primero en disparar». Y para terminar Bálor contestó: «Finn & Grado. Pronto CM Punk«.

► ¿Finn Bálor vs. CM Punk?

Ni pronto ni tarde pues nunca ocurrió nada entre estos tres luchadores en el encordado. Aunque la puerta no está del todo cerrada. Dejamos a Grado a un lado, que si bien hizo una aparición en All In 2023, está trabajando en la escena independiente. Y es que durante una reciente entrevista en Ringer Wrestling Show le preguntaron a Finn Bálor por la posibilidad de verse las caras con CM Punk ahora que ha sido despedido de AEW y podría volver a ser una Superstar.

«Estaría dispuesto a luchar contra un palo de escoba si alguien está dispuesto a pagarme dinero. El dinero habla».

La verdad es que podría considerarse como una lucha de ensueño. Ahora, que suceda no parece probable, como tampoco que realmente Punk vaya a volver a WWE. Aunque Bálor no sería el único en darle la bienvenida. Recientemente supimos que algunos luchadores top de la compañía están interesados en que vuelva. Y de la misma manera Zelina Vega comentó lo siguiente:

«No sé mucho sobre su situación con AEW, pero siempre he tenido una relación fantástica con CM Punk. […] Para mí, Punk siempre ha sido genial. Entonces, ¿significará que la ‘X’ ponga una ‘X’ en la cara de Dominik y CM Punk? Sin duda puede ser así, porque soy una gran partidaria suya. Y siempre ha sido igual conmigo».