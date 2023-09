Finn Bálor ha tenido hasta ahora una muy buena carrera en WWE durante la que fue el primer Campeón Universal, dos veces Campeón Intercontinental, dos veces Campeón NXT, Campeón de Estados Unidos y en estos momentos Campeón Indiscutible de Parejas. No ha tenido éxito luchando por el Campeonato Mundial de Peso Completo de Seth Rollins pero tampoco es una mala situación el ser contendiente. O haber rivalizado con Roman Reigns por título máximo.

► Las metas de Finn Bálor

Pero The Prince todavía tiene metas pendientes como Superstar. Ya no solo en cuanto a cinturones. En una reciente aparición en WWE’s The Bump, el miembro de The Judgment Day revela que tiene el deseo de ganar tanto Money in the Bank como King of the Ring. Curiosamente, su compañero en la facción Damian Priest tiene el maletín del dinero en el banco. En cambio, el último Rey del Cuadrilátero fue Xavier Woods; en 2023 no se llevó a cabo el torneo.

«No estamos mirando atrás en el pasado, no nos detenemos en el presente. Estamos enfocados en el futuro y hay muchos más objetivos que debemos lograr. Personalmente, King of the Ring es algo que aún tengo pendiente, no solo desde mi enfrentamiento en Arabia Saudita contra Xavier Woods hace dos años. Es uno de los logros que aún quiero alcanzar en mi lista. Quién sabe, tal vez en algún momento en el futuro, seguiré los pasos de mi buen hermano [Damian Priest] aquí y tome el maletín de Money in the Bank«.

Veremos qué sucede en 2024 con MITB y KOTR. Ganar el contrato para luchar por un campeonato en cualquier momento siempre es una gran noticia, aunque en ocasiones no sale bien, no obstante, ser el vencedor del torneo por la corona no tiene tanto interés puesto que normalmente la historia no va más allá de unos cuantos meses del ganador presumiendo. Mientras, tras su coronación en Payback, Bálor debería prepararse para Fastlane.