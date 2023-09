The Judgment Day ha sido uno de los grupos más destacados de la WWE en el pasado reciente; sin embargo, últimamente ha habido algunas fricciones al interior entre Finn Balor y el ganador de Money In The Bank, Damian Priest. Además de la creciente tensión entre los miembros de alto rango, han tenido a JD McDonagh como elemento disuasivo, pero que ha decidido estar cerca de ellos por su amistad con Bálor, e incluso recientemente ayudó a este último y a Priest a conquistar el Campeonato Indisputable en Parejas WWE en Payback 2023.

► Finn Bálor confía en JD McDonagh

El estatus de JD McDonagh con The Judgment Day ha sido un tema repetido de debate en la programación de WWE últimamente, y a pesar de que había generado cierta división, de a poco se está empezando a ganar la confianza de sus miembros, aprovechando una amistad de larga data con Finn Bálor. El ex Campeón crucero también ha estado empezando a ganar puntos con los demás miembros, a tal punto que el pasado lunes en WWE RAW le proporcionó a Damian Priest un maletín personalizado de «Señor Money in the Bank».

En el reciente WWE The Bump, Balor y Priest expresaron sus opiniones sobre la asociación aparentemente pendiente de McDonagh con The Judgment Day, y el primero no descartó ni afirmó una posible unión, aunque resaltó que confía en él.

«Escuche, ha habido mucho alboroto y se ha hablado mucho sobre J.D. McDonagh. ¿Es él un aliado de The Judgment Day? ¿Es en cierto modo un futuro miembro de The Judgment Day? Eso no lo sabemos. Lo único que sé con seguridad es que J.D. McDonagh ha sido un aliado de Finn durante 20 años. Eso es algo que no mucha gente puede decir. Así que confío en él».

Mucho antes de unirse a la WWE, McDonagh comenzó su viaje en la lucha libre y conoció a Finn Bálor, generándose una relación de amistad que se acrecentó con la coincidencia de ambos en WWE. Ahora, aunque Balor se siente cómodo alineándose con McDonagh, aún debe convencer al resto de miembros.