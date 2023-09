Grayson Waller, preocupado por Cody Rhodes

Grayson Waller lleva varios meses en SmackDown intentando ganarse su hueco después de ser ascendido desde NXT. Hasta ahora podemos decir que le ha ido bastante bien pues ha tenido varias luchas en televisión y ha realizado varias ediciones de The Grayson Waller Effect, además de haber compartido tiempo con John Cena, Edge o Rey Mysterio, quien actualmente es el Campeón de Estados Unidos. Por todo esto, puede entenderse que esté preocupado por la llegada de Cody Rhodes a la marca azul.

► La preocupación de Grayson Waller

The American Nightmare fue el responsable de que Jey Uso volviera a la programación de WWE como nuevo miembro de Raw y Adam Pearce adelantó que una Superstar deberá ser movida al show de los viernes para compensar el movimiento del samoano. Todavía no se sabe quién podría ser -hay que tener en cuenta que en el McMahon Empire no existe una estrica división de marcas- pero Waller teme que sea Rhodes, porque de ser así cree que lo opacaría, ateniendo a que es una estrella mayor, como explica en After The Bell.

«Sí, me preocupa un poco quién van a traer. Me preocupa que sea Cody. ¿Quieres hablar de alguien que va a intentar opacarme? Él trató de hacerlo en mi programa el sábado. Fui lo suficientemente cortés como para dejarlo aparecer en mi programa, y él está haciendo estos chistes sobre clases de lanzamientos de cadera y habilidades con Terry Taylor, está bien, Cody, disfruté de las clases con Terry Taylor, no necesitas mencionarlo frente a todos. Personalmente, espero que sea alguien como Indi Hartwell, me encantaría que trajeran a alguien australiano. Tal vez Bronson Reed, hacer de SmackDown el programa australiano con todos los australianos de renombre. No necesitamos a Cody, no necesitamos a estos tipos que intentan opacarnos, necesitamos a personas que estén dispuestas a tomar ese relevo».