La empresa, Wrestling Open, presento su episodio numero 88, el cual tuvo lugar el 7 de septiembre desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

► Resultados Wrestling Open

Spotlight Match: Stanley Dragowski venció a Dante Drago

Pedro Dones venció a Hammer Tunis

Kennedi Copeland venció a Zayda Steel

Shook Crew (Bobby Orlando & Bryce Donovan) vencieron a Brian Milonas & Mortar

Marcus Mathers venció a Griffin McCoy

Eliminator Cup Tag Team Tournament Quarter Finals Match: Waves And Curls (Jaylen Brandyn & Traevon Jordan) vencieron a The Stetson Ranch (BRG & Danny Miles)

Ichiban venció a Nick Robles

Brad Baylor venció a Dustin Waller

Dezmond Cole venció a Ellis Taylor

No Holds Barred Match for the IWTV Independent Wrestling World Championship: Alec Price retuvo ante Steven Stetson