WWE acaba de realizar Superstar Spectacle 2023 en India, donde John Cena unió fuerzas a Seth Rollins contra Imperium. Fue el primer combate de The Champ desde que perdiera ante Austin Theory en una oportunidad por el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 39. Fue en 2021 la última vez que estuvo verdaderamente en acción, pues en 2022 tuvo solo una lucha y en 2023 solo dos. Cada vez está más alejado de las cuerdas pero siempre volviendo ocasionalmente para seguir haciendo las delicias de los fans.

Y a los fans quiso dirigirse después de su enfrentamiento, como vemos en el video a continuación y leemos también:

«¿Pueden escucharme en la parte de atrás? Porque yo ciertamente puedo escucharlos a ustedes. Solo quiero que todos puedan oír lo que estoy diciendo. Es breve, pero lo que tengo que decir esta noche significa mucho para mí. Gracias por permitirme estar aquí esta noche. A veces, cuando sentimos algo en nuestro interior, nos afecta emocionalmente y sentimos que estamos solos. Quiero compartir esto con todos ustedes. Pueden decirme si estoy solo o no, pero de todas formas lo compartiré. He estado imaginando este momento aquí durante 20 años. Quería concluir esta noche diciendo que este momento fue mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado«.

“I’ve been imagining this moment right here for twenty years… far greater than I could’ve ever imagined.” John Cena addresses the fans in attendance after his match at #WWESuperstarSpectacle pic.twitter.com/yEaXT9IMVB

— JohnCenaCrews™ (@JohnCenaCrews) September 8, 2023