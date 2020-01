El 9 de diciembre de 2001 WWE debutó Vengeance, el PPV del mes de diciembre, que en su primera edición se celebró en la San Diego Sports Arena de la ciudad al sur de California. Es un evento que siempre quedará en el recuerdo de todos los fans del Imperio McMahon porque fue entonces cuando Chris Jericho se coronó como el primer Campeón Indiscutido WWE de la historia. Lo hizo al unificar el Campeonato WWE y el Campeonato Mundial, antes conocido como Campeonato Mundial de Peso Completo WCW.

La carrera del canadiense no hubiera sido la misma sin ese triunfo, aunque con el enorme talento que tiene podemos decir con seguridad que hubiera triunfado como lo ha hecho, como lo sigue haciendo. Pero, ¿y si no hubiera sido él quien unificara los campeonatos?

Hablando con Chris Van Vliet, Kurt Angle reVeló que Jericho no era el Campeón Indiscutido WWE original.

«No obstante, cinco días antes del evento, Vince me llama y me dice: ‘Quiero darle el campeonato a Jericho, realmente creo que podría venirle muy bien’ . Estuve de acuerdo. Si alguien necesitaba el título y podía manejarlo a la perfección, ese era Chris Jericho. Me sentí muy honrado de que Vince me respetara lo suficiente como para contarme que había cambiado de opinión.

«Dos semanas antes de que eso ocurriera, Vince McMahon vino a mí para decirme: ‘Vamos a volver a darte el título, vas a ser Campeón Indiscutido’ . Me encantó la idea, sobre todo teniendo en cuenta que en el grupo también estaban The Rock, Chris Jericho y Stone Cold. Son los mejores de todos los tiempos pero yo iba a ganarles.

El miembro del Salón de la Fama también contó acerca de sus inicios, o antes de sus inicios, en la empresa.

«WWE se puso en contacto conmigo en 1996. Pero no fue hasta 1998 cuando comencé a ver WWE todas las semanas. Comencé a ver a The Rock, Stone Cold, The Undertaker, Triple H… Mi principal inspiración fue Steve Austin. Me encantaba verlo actuar. Los veía y pensaba: ‘Vaya, estos chicos son atletas de clase mundial’. Entonces llamé a WWE y les pregunté: ‘¿Puedo dar marcha atrás a mi contrato con WCW?’. Me dijeron que no, pero que podía intentarlo».