En las últimas horas, Becky Lynch ha estado muy activa para dejarle saber a sus fans y al Universo de la WWE el estado actual de su contrato con la compañía.

Recientemente la irlandesa de dejado saber que no puede asegurar que vaya a renovar contrato con la WWE. ¿Qué está ocurriendo realmente?

Repasemos los hechos que llevaron a Lynch a decir esto. La irlandesa refutó un reporte de Dave Meltzer en donde el periodista aseguraba que Lynch había renovado contrato con la WWE luego de que le ofrecieran 1 millón de dólares.

Posteriormente, su amigo Shawn Spears, actualmente en AEW, le dijo que ese millón de dólares no estaba a la altura de la cifra que The Man debería ganar.

Esto generó una nueva interacción de Becky con su colega, en donde le dijo que pasara lo que pasara con sus actuales negociaciones para renovar con WWE, de cualquier forma The Man va a ganar dinero, ya sea en la WWE o en otra parte:

Whatever happens, it will be for Mansized money.

— El informe no es correcto. No he firmado nada nuevo en años. Llegaremos a un acuerdo pronto.

— Bien. De todas formas, ese número me parece bajo. #PáguenleATheMan.

— Pase lo que pase, haré mucho dinero.

Pero no se alarmen, como ya les hemos explicado aquì en SÚPER LUCHAS, lo más seguro es que Becky Lynch ya renovó contrato con WWE por 1 millón de dólares, pero lo niega porque los fans consideran que 1 millón de dólares de salario anual es una cifra muy baja para Lynch:

Mansize it.

Considering what the main event men make, Id say something in the 3-5 mil per annum would be the minimum starting point.

Because its Becky, we should add another 1M on top of that.

Id start you at 4-6M per annum, and thats the downside.

If only I was the one…

— Deadly Pika™️ (@PikaPriest) January 11, 2020