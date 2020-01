Luchadoras de diferentes empresas, que compiten en diferentes lugares del mundo, han acusado recientemente a Tessa Blanchard de hundir, denigarar e intimidar a otras mujeres de la industria. Muchas se han sumado, han decidido alzar la voz molestas de que fuera ella misma quien publicara un tuit alentando a todas a unir fuerzas para salir adelante en un movimiento que tildan de hipócrita. La estrella de Impact Wrestling saltó a su vez para responder a todas las acusaciones, pero no ha conseguido que se detengan.

► Acusaciones en contra de Tessa Blanchard

Siguen saliendo a la luz nuevos testimonios como este de Renee Michelle, que da fe de lo dicho por Black Rose, explicando al mismo tiempo por qué esta no se pronunció antes acerca de su incidente con Blanchard.

The day I got the call from my gf La Rosa Negra of the incident- she made me promise to keep my mouth shut because she was afraid of being blacked ball by her. As promised, I did. So I helped her get into Marvelous which is another Japanese promotion. — ✨🦋 Renee Michelle 🦋✨ (@1ReneeMichelle) January 11, 2020

«El día que La Rosa Negra me llamó para hablarme del incidente me hizo prometerle que no diría nada a nadie porque tenía miedo de que utilizaran su color de piel contra ella. Y no rompí mi promesa. Pero la ayudé a entrar en Marvelous, que es otra promoción japonesa».

Mientras, frente a la ola de acusaciones que sigue adelante contra Blanchard, también hay quienes salen en su defensa, como Moose.

I guess you and @ImChelseaGreen are absolute angels with a clean past. The timing of these tweets from you guys shows a lot about your characters. https://t.co/LPCeiLowzJ — MOOSE (@TheMooseNation) January 11, 2020

«Supongo que tanto tú como Chelsea Green son dos ángeles con un pasado intachable. El momento en que están publicando estos tuits habla mucho de ustedes».

Otros profesionales prefieren mantener la perspectiva, como es el caso de TJP.

One thing I’ve learned about personal indictments in our work is that it’s unimportant whether we are right/wrong about the person, nor do we hurt them with the indictment. The ppl we hurt most are the ones on the outside who are otherwise taking a positive message at face value. — 🇺🇸 TJ Perkins 🇵🇭 (@MegaTJP) January 11, 2020

«Una cosa que he aprendido acerca de las acusaciones personales en nuestro trabajo es que no es tan importante si estamos en lo correcto o no sobre la persona, ni tampoco si les hacemos daño con la acusación. Las personas a las que más lastimamos son las que están afuera que de otra manera están tomando un mensaje positivo al pie de la letra».

Pero las acusaciones no cesan.

She did more nasty stuff in Japan… Never forget. Practice what you preach sweetheart. I standby @LaAbusadoradePR, she's a fun loving person who would never disrespect anyone. Much love to you Rosa. ❤️ https://t.co/gldMcAzwJD — Shanna シャナ (@Shannanjii) January 11, 2020

«Hizo más cosas desagradables en Japón… Nunca las olvidaré. Haz lo que predicas, cariño. Yo apoyo a Black Rose, es una persona encantadora y divertida que nunca ha faltado al respecto a nadie. Te quiero, Rosa».

So since we telling stories….Big Swole's turn. I won't speak on all the other stories but the one about La Rosa I know personally. This past year at Wrestlecade I spoke to her about this and about hashing it out with Tessa. I've spoken to Tessa as well, after talking with — Big Swole 💪🏾 (@SwoleWorld) January 11, 2020

«Ya que estamos contando historias… Es el turno de Big Swole. No puedo hablar de otras historias, pero sí de la de Black Rosa, a quien conozco personalmente. El año pasado, en Wrestlecade, hablé de este tema con ella y de sus problemas con Tessa. También hablé con Tessa«.

light on social media. People are entitled to deal with this how they want. I just want the world to know the last part of the story. — Big Swole 💪🏾 (@SwoleWorld) January 11, 2020