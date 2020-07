Edge y Daniel Bryan son escritores de Raw y SmackDown

En los últimos días, se ha podido saber que Edge y Daniel Bryan han firmado un nuevo contrato con WWE, esta vez, para formar parte de los equipos creativos de Raw y SmackDown. Y sí, ya sabemos que les hemos reportado en múltiples ocasiones aquí en SÚPER LUCHAS, que ambos tienen bastante libertad creativa, especialmente Edge, quien reveló que tiene casi que carta blanca.

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, el periodista Dave Meltzer señaló que Edge y Daniel Bryan forman parte del equipo creativo de Raw y SmackDown, respectivamente:

"Edge en Raw y Daniel Bryan en SmackDown, tienen una influencia creativa significativa. El término que me dieron es que ahora formaban parte de los equipos de redacción de los respectivos programas".

Ringside News pudo conocer más detalles del acuerdo que ambos tienen con WWE para colaborarle a los demás creativos y a Bruce Prichard:

We've been told Edge & Daniel Bryan joined the writing team a few weeks ago. They have a sweet deal. They get to pitch ideas, they get access to scripts, and the grid. They get McMahon meeting notes & don't have to be there or go to Stamford either.