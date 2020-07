Cody abrió la caja de pandora cuando anunció que el Campeonato TNT y el reto abierto que instauraba para el mismo, iba a estar abierto para cualquier luchador del mundo, de cualquier empresa. Y no fue sino hasta el pasado miércoles, en donde se hizo realidad completamente este hecho. Todo porque el gran luchador independiente, Eddie Kingston, apareció en AEW para retar a Cody, quien lo venció luego de una fantástica lucha.

Y este miércoles habrá otro luchador independiente que competirá por el Campeonato TNT. Se trata de Warhorse, el luchador que se pinta la cara como su máximo ídolo, The Ultimate Warrior.

You asked for it, AEW is giving it to you❗️

(but I predict this won’t be long, he doesn’t get outside of 5 minutes with me)

— Cody (@CodyRhodes) July 24, 2020