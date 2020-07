Ser luchador profesional no es nada fácil. La fama se te puede subir a la cabeza y causar muchos problemas, como terminar metido en el mundo de las drogas. Algo que cada cual elige, pero que puede ocasionar problemas tras bambalinas. A lo largo de los años, en el vestidor de WWE existió algo llamado la corte de los luchadores, en la cual varios luchadores actuaban como jurado cuando alguna Superestrella WWE era acusada de alguna situación en particular y The Undertaker, u otro luchador de categoría, actuaba como juez.

Muchas Superestrellas fueron enviadas al banquillo de los acusados, algunas salieron libres y otras fueron condenadas a burlas y maltrato, a pagar multas internas o cosas por el estilo. Aunque las cosas han cambiado, y el ambiente en el vestidor ya no es tan alocado, se siguen necesitan personas que mantengan cierto orden, que hablen con las directivas y que a la vez hablen con los luchadores. Debe haber una confianza en general para que todos le hagan caso.

En años recientes, John Cena, The Undertaker y Roman Reigns han sido los líderes del vestidor, pero con todos estos fuera de acción, se necesitaba un cambio. Uno que ya llegó al menos en Raw, en donde se ha reportado que Randy Orton ha tomado la batuta tras bambalinas.

Here's a feel-good story for a Friday. We've been told that one top WWE Superstar has gone from being "the biggest shit stirrer" backstage to the locker room leader of #WWERAW. Who's that man? Randy Orton.