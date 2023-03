Edge reflexiona sobre sus últimos tiempos en la WWE

Si volviéramos a 2011, nadie nos creería si dijéramos que en 2023 aún estamos hablando de cuando va a retirarse Edge. Pero eso es justamente lo que estamos haciendo y mirando nuevamente al pasado no podemos estar más contentos de que el miembro del Salón de la Fama de la WWE pudiera retomar su carrera nueve años después y haber tenido tantas luchas, tantas historias, tantos momentos. Y lo que le queda por delante. Aunque obviamente sí está en el final de su vida luchística. Y de ello estuvo hablando recientemente en After the Bell.

> El final de la carrera de Edge en WWE

“Sí, quiero decir, este es mi primer amor. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Nunca nada será igual. Me encanta actuar, no tanto como me encanta ser luchador y actuar para la WWE. Es solo que, por alguna razón, realmente no puedes explicarlo. Está ahí la primera vez que lo ves. Y ya está, estás enganchado. Y ahora, el hecho de que recuperé esto, ¿verdad? Después de nueve años. Porque después de nueve años, ese barco ha zarpado. Y no está en el horizonte, se ha ido.

“Entonces, para recuperarlo, pero una de las cosas, hay algunas cosas, así que tenía una lista de muchachos de los que estaba como: ‘Está bien, me encantaría trabajar con estas personas. Y si puedo ayudar a algunas de estas personas en el camino para volver a intentar impulsar el futuro’. Y he podido marcar muchos de esos nombres en la lista. Y muchos de esos nombres realmente no necesitan mi ayuda, pero si pueden aprender algo, entonces genial”.

