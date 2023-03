Para quien escribe estas palabras, Asuka tiene uno de los mejores atuendos de toda la WWE en la actualidad. En realidad, siempre ha llamado la atención su manera de vestirse para sus combates, también antes de que se convirtiera en una Superestrella, cuando todavía se llamaba Kana. Esto no tiene mucha importancia pero realmente es un añadido más a cualquier luchadora o luchador el que su ropa en el encordado tenga personalidad. La japonesa ha tenido considerable éxito pero imaginemos si el inglés fuera su lengua materna.

> Asuka se burla de un fan por su atuendo

Dicho esto, como ocurre con todo, no el cien por ciento de los fans tiene una buena opinión de cómo luce la ‘Emperatriz del Mañana’. Incluso habrá a quien no le guste su estilo en el ring. Pero ahora nos enfocamos en una de esas personas a las que no le gusta el atuendo de Asuka porque ella le dio una divertida respuesta al leer su comentario en redes sociales. Un comentario que fue eliminado por su autor pero que decía: “Realmente desearía que ella cambiara su atuendo. Odio ese atuendo. Jajaja. Parece que tiene bragas en el exterior de sus medias. Jajaja”.

LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. No change. It is a perfect design. You have no taste. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. LoL. — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) March 19, 2023

“Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. No habrá cambios. Es un diseño perfecto. No tienes gusto. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja“.

¿Qué te parece el atuendo de Asuka?