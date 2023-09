Edge podría debutar con AEW en WrestleDream

«No está pasando nada importante. No hay resentimientos entre WWE y yo. Amo WWE. Es el trabajo de mis sueños. Es todo lo que siempre quise hacer. No les presenté un contrato descabellado ni nada por el estilo. No me rechazaron. Tengo una extensión de contrato en mi bandeja de entrada. Simplemente no sé qué decisión tomar. La primera vez que tuve que retirarme, fue por obligación. Esta vez, la elección es mucho más difícil. WWE me dio esa noche del viernes en Toronto y fue la mejor noche de mi carrera.