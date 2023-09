Malakai Black explica que no luche desde AEW All In

Malakai Black no tiene un combate desde All In 2023, donde la House of Black perdió el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Acclaimed y Billy Gunn. En una publicación reciente en Instagram, el luchador explica que esto se debe a que está lesionado. Y de momento se desconoce cuando volverá. Quienes más han estado activos de la facción en las últimas semanas han sido Brody King y Julia Hart.

► Malakai Black está lesionado

«Quiero abordar algo rápidamente. Entiendo que esto proviene de una perspectiva de cuidado, y aprecio el hecho de que las personas se preocupen y que lo hagan desde un lugar bueno. Hace aproximadamente un año, publiqué un video sobre la rehabilitación de una lesión en la espalda que tengo. El video muestra el proceso de fortalecimiento de mi espalda. Después de que se publicó el video, algunas personas comenzaron a plantear la idea de que ‘Oh, tiene la espalda mal, por lo tanto, ABC’, lo cual no es en absoluto cierto. Por alguna razón, esa idea ha vuelto y la narrativa es ‘no ha tenido luchas individuales porque tiene la espalda mal y estuvo a punto de retirarse’, lo cual no es cierto.

«¿Por qué no he tenido luchas individuales? No lo sé. Creo que es porque quieren que House of Black participe en luchas de equipos de seis. No he estado en luchas de equipos de seis para ocultar una lesión que no existe. Tengan la seguridad de que no tengo problemas en la espalda. La razón por la que estoy en casa en este momento se debe a una lesión menor. Tuve un ligero desgarro en la pantorrilla y una hiperextensión en la rodilla, que casi están recuperados y estoy casi listo para volver a la carretera. Aprecio la preocupación, pero la realidad es que estoy bien y me verán de nuevo más pronto que tarde».