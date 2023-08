Billy Gunn y The Acclaimed, nuevos Campeones Mundiales de Tríos AEW

Daddy Ass y The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) enfrentaron a The House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King) por el Campeonato Mundial de Tríos AEW en una lucha en súper libre en All In London.

► Hasta a Julia Hart golpearon

Julia Hart impidió que Billy Gunn se lanzara en tope. A cambio, entre él y The Acclaimed le aplicaron guillotina en la entrepierna, en una escena que parecía más sacada de la Attitude Era de WWE que de la lucha actual y que pocos celebraron.

«Daddy Ass» Billy Gunn, a pesar de llevar más de treinta años luchando, luce en forma y muy veloz. Maltrató como quiso a Malakai Black hasta que Brody King lo puso quieto.

La lucha fue muy dinámica. Al igual que la de FTR y Young Bucks, no hubo lugar para los aburridos «hot tags».

Buddy Matthews fue receptor de Fameassers por parte de los retadores. Julia Hart sacó a la réferi Aubrey Edwards para que no contara los tres segundos.

Al final, Brody King aguantó Arrival y Mic Drop, pero no un segundo combo, que fue reforzado por Fameasser. Hay nuevos Campeones Mundiales de Tríos AEW.

Al final, los rudos le dieron los cinturones a los nuevos monarcas.