«¿Dónde está Brandi? Esa es la pregunta. Realmente disfruté viendo toda esa situación desarrollarse y jugando un poco con ella en las redes sociales y todo eso, pero seamos sinceros. No voy a luchar contra Rhea Ripley. Ni siquiera estoy entrenando en este momento. ¿En serio? ¿Quieren que me maten? No respondan a eso tampoco. Si estuviera entrenando o algo así, tal vez, pero no lo estoy. Mami hará sus cosas como ‘M-A-M-I’, y yo soy ‘M-O-M-M-Y’». Brandi Rhodes aclaraba recientemente que no volverá a luchar, mucho menos con la Campeona Mundial de WWE.

► El regreso de Brandi Rhodes

Lo cual no quiere decir que no vaya a hacerlo en algún momento futuro si realmente se pone a entrenar para retomar una carrera en las cuerdas que dejó atrás en enero de 2022, cuando disputó su último combate en AEW. Y para que volviera al gimnasio con esa intención tendría que tener una buena idea sobre la mesa, una buena propuesta, ,un enfrentamiento grande. Y precisamente hablando con Ring The Belle ella misma adelantaba los rivales que le gustaría tener. Sería una lucha de parejas mixta en la que entraría Cody Rhodes.

«Stephanie y Triple H. Saldría de mi retiro por eso en un instante. Lo haría a los 72 años. Todos ustedes tendrían que presenciarlo y simplemente dejar que sucediera. Sé que no sería genial, pero si llegara a ocurrir, déjenlo ser porque, quiero decir, las posibilidades de que eso suceda son muy, muy escasas. Si eso estuviera sobre la mesa, me tendrían a la abuela en el gimnasio. Haría todo lo que estuviera a mi alcance, incluso entrar en posición de loto completa en mi estudio de yoga solo para estirar un poco a Stephanie».

Cabe mencionarse que el combate es imposible porque HHH no va a volver a luchar después de sus problemas cardíacos. Por otro lado, no es la primera vez que Brandi habla de The Billion Dollar Princess, pues no hace mucho la incluía en una lista de mujeres a las que le gustaría enfrentar en las cuerdas: Becky Lynch, Bayley, Bianca Belair, Maki Itoh, Kylie Rae, Madusa, Mickie James, Lita, y Serena Deeb. Pero ahora mismo, volviendo a que no está entrenando, cualquiera de ellas es improbable de que suceda.