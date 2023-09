Brandi Rhodes: «¿Queréis que Rhea Ripley me mate?»

Becky Lynch, Bayley, Bianca Belair, Maki Itoh, Kylie Rae, Madusa, Mickie James, Lita, Stephanie McMahon y Serena Deeb son las luchadoras a las que señalaba no hace mucho Brandi Rhodes como rivales que querría tener si volviera a luchar. Previamente, había aclarado que eso probablemente no suceda: «Sabes, ya no como competidora en activo. Así es. [¿Te has retirado como luchadora?] Sí, en realidad fue bastante anticlimático. Pero sí, lo hice. Simplemente decidí que, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacerlo al estilo de Becky Lynch, ya sabes, Seth Rollins. Ellos lo están haciendo de maravilla, pero yo no podía. Simplemente era demasiado duro, o mejor dicho, no creí que fuera lo mejor para la familia […]».

► ¿Brandi Rhodes vs. Rhea Ripley?

Dicho esto, no tendría ninguna intención de cruzarse en el camino de Rhea Ripley, como le decía recientemenete a Ring The Belle en la misma entrevista en la que daba a conocer que en una ocasión grabó una escena con Cody Rhodes que WWE nunca emitió o aclaraba que en realidad AEW le ofreció una renovación de contrato antes de que ambos se fueran.

«¿Dónde está Brandi? Esa es la pregunta. Realmente disfruté viendo toda esa situación desarrollarse y jugando un poco con ella en las redes sociales y todo eso, pero seamos sinceros. No voy a luchar contra Rhea Ripley. Ni siquiera estoy entrenando en este momento. ¿En serio? ¿Quieren que me maten? No respondan a eso tampoco. Si estuviera entrenando o algo así, tal vez, pero no lo estoy. Mami hará sus cosas como ‘M-A-M-I’, y yo soy ‘M-O-M-M-Y’.»

Brandi hace referencia a que hace unos meses amenazó a Rhea debido a los problemas de esta con Cody: «Papá no va a golpear a Mami… Pero mamá sí», decía entonces. Podría ser interesante que se diera una rivalidad entre las dos pero seguramente nunca va a suceder.