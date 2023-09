Bayley le da la bienvenida a Jade Cargill a WWE

Luego de que Jade Cargill culminara su contrato con AEW, en la mañana de este martes se confirmó su inminente llegada a la WWE, donde firmó un contrato por varios años y de inmediato fue asignada al WWE Performance Center para empezar a entrenar. Tony Khan y Triple H fueron de los primeros en pronunciarse, y ambos coincidieron en desearle lo mejor a la ex Campeona TBS, quien además dejó en suspenso al Universo WWE en torno a dónde y en qué marca debutará.

El mundo de la lucha libre reaccionó este martes ante la llegada de Jade Cargill a la WWE, y muchos hablaron en buenos términos de la ex Campeona TBS, cuyo contrato con AEW expiró hace un par de semanas. El comité de bienvenida tampoco se hizo esperar y la ex Campeona SmackDown, Bayley, recurrió a sus redes sociales para darle una cálida bienvenida a Cargill, mientras se hacía notar como la superestrella más relevante de la WWE.

La ex luchadora de AEW también aprovechó para responderle a Bayley y hacerle ver que podría ser una de sus oponentes en el futuro.

Warm welcome from a “role model”. Heard from my friends you’re also the one to look out for. 😎 https://t.co/9BvqT77PKc

— Jade Cargill (@Jade_Cargill) September 27, 2023