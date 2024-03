Uno de los momentos más recordados de la lucha Anarchy in the Arena de Double or Nothing 2022 fue cuando Eddie Kingston bajó por la rampa cubierto de sangre y sosteniendo una lata de gasolina. Sin embargo, no pudo llevar a cabo la idea que tenía en mente pues Bryan Danielson lo detuvo. Ahora, ¿qué estaba pasando por la mente del «Mad King»?

► Eddie Kingston no olvida a Chris Jericho

Algo similar le preguntaron recientemente en WrestlingNewsCo y el Campeón Continental AEW dio a conocer que quería prenderle fuego a Chris Jericho:

«Sí, Jericho. Estaba tratando de prender fuego a Jericho. No creo que a nadie le hubiera importado. Al menos dos veces al día, alguien piensa en eso. Al menos dos veces al día. Se me pasa por la cabeza al menos una vez, donde pienso: ‘Hombre, estuve muy cerca de prenderlo fuego. Eso habría sido divertido’. Tal vez las compras del evento PPV habrían aumentado después, como, ‘Oye, ¿viste a Chris Jericho ser prendido fuego por Eddie Kingston?’ Si dicen, ‘No, oh, tengo que ordenarlo'».

En la actualidad, Eddie Kingston y Chris Jericho están bastante alejados. El también Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG está rivalizando con Kazuchika Okada, a quien enfrentará en el Dynamite del 20 de marzo, y The Young Bucks. «The Ocho» está colaborando con HOOK y juntos entrarían en rivalizad con Gates of Agony.

La última vez que ambos compartieron el cuadrilátero no fue entonces sino en un mano a mano posterior. Un mano a mano bajo la estipulación Barbed Wire Death en el especial Dynamite: Fyter Fest 2022 del que Jericho salió victorioso. En realidad, ese año fue el único de su rivalidad y comenzó cuando se enfrentaron en Revolution, donde ganó Kingston.

Last year on this day, July 20th, 2022, Chris Jericho beat Eddie Kingston in a barbed wire death match. I still think Eddie should have won but it was still a very fun and entertaining match! #AEW pic.twitter.com/wBcetGBxt8 — AEW Superfan (@SuperfanAew) July 20, 2023