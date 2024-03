«Fue una sorpresa. Solo vine a ver a los muchachos. Fui a visitar. No vine a trabajar ni nada, y Eddie Kingston me rodeó, como si estuviera a punto de atacarme, y dijo: ‘Vas a hacer algo hoy’ (…)». Así empezaba a contar recientemente Homicide todo acerca de su experiencia en AEW. Puedes leer sus declaraciones completas pulsando aquí.

Durante el evento especial AEW Rampage: Grand Slam 2021, el veterano sorprendió a todos al aparecer y brindar su apoyo a Jon Moxley y Eddie Kingston en su lucha contra Lance Archer y Minoru Suzuki en un combate sin reglas. Sin embargo, desde entonces, no ha sido visto en más eventos de AEW.

► Eddie Kingston de Homicide

Pero el mismo Kingston guarda muy buen recuerdo de él. En realidad, ambos son amigos desde hace mucho, mucho tiempo; se conocen desde hace dos décadas al menos. Y recientemente «The Mad King» quiso compartir unas bonitas palabras sobre «The Urban Legend» en The Ten Count.

«En primer lugar, él es uno de los mejores luchadores que haya existido. Creo que cualquiera que haya compartido el ring o el vestuario con él te lo dirá. A nivel personal, ese tipo es como de mi familia. Nunca dejó de creer en mí, siempre me regañaba constantemente, aún lo hace, pero nunca dejó de creer en mí y siempre me respaldó, incluso cuando todos los demás le decían ‘Eddie es una pérdida de tiempo’ o ‘Eddie no lo logrará'».

Eddie Kingston y Homicide han compartido encordado en 45 ocasiones desde que lo hicieran por primera vez en una lucha de parejas como oponentes en el evento IWA Mid-South 8th Anniversary Show: Dreams Do Come True en 2004 hasta que se aliaran con David Finlay en un combate de tercias en NJPW STRONG #124: Nemesis 2023.