Will Ospreay revela por qué eligió AEW y no WWE

Will Ospreay es, desde hace unas semanas, oficialmente un luchador exclusivo de AEW. Firmó un gran contrato con la empresa de Tony Khan para luchar únicamente con ellos, aunque está por verse si podrá hacer alguna que otra lucha a nivel independiente, como AEW le ha permitido a sus más grandes estrellas como Jon Moxley o Chris Jericho.

Ospreay ya tenido dos luchas en AEW desde la firma oficial de su contrato. Y, recientemente, el británico le concedió una entrevista a Jericho para su podcast Talk Is Jericho, en donde habló de los motivos que lo inclinaron a decidirse por AEW, en lugar de aceptar ir a WWE, que también le hacía una buena oferta.

► Will Ospreay revela qué lo llevó a firmar con AEW y no con WWE

Además, Ospreay reveló que Ric Flair le dio su bendición tras su victoria ante Konosuke Takeshita en el PPV AEW Revolution 2024. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Lo principal era porque quería estar en el Reino Unido. Sé que no me sentiré del todo cómodo mudándome a otro país. Me mudé a Japón en 2019. Por más que me encantó, simplemente no era mi hogar. Entré en una nueva relación. Ella lucha bajo el nombre de Alex Windsor y tenemos un hijastro, o ella tiene un hijo. Ahora tengo un hijastro.

«Si conoces su historia y todo lo que ha pasado, perdió a su esposo y tener que levantarte después de eso y ser madre, una madre soltera que pierde a su esposo va a tener algunos efectos en ti, así que necesitas estar cerca de su familia. Necesitas estar cerca de sus amigos y su círculo social. No podía soportar la idea de alejarla de todo eso y tenerla sola de nuevo.

«Así que para mí, la principal prioridad era quedarme en el Reino Unido, pero también quería intensificar la lucha ahora porque he hecho todo en New Japan. Lo completé. Así que la opción viable era, ¿dónde estaba feliz y qué estaba haciendo, y cada vez que vine aquí, Tony no me dio más que confianza y respeto desde el momento en que entré aquí. Fue la decisión correcta para mí en este momento. Estoy feliz aquí. Estoy esperando con ansias los desafíos y es la decisión correcta.

«Sí, por supuesto, pero fue como el día y la noche. Incluso en las diferencias en lo que ofrecían y lo que AEW estaba ofreciendo, AEW era mucho mejor. La programación y todo sobre AEW era completamente la opción correcta para mí y casi fue como, puedes ser una superestrella en WWE y ser famoso, pero no es tan bueno en cuanto a pago y no es tan amable con el horario, con el calendario de trabajo. Respeto a todos allí que lo hacen, pero esto no es para mí.

«Ric Flair vino tras bambalinas. Yo estaba sentado, porque me dolía todo el cuerpo, mi trasero me estaba matando. Volví a backstage y me senté y estaba llorando. Alguien me dijo, ‘Sr. Ospreay’, y tomó mi mano. Miré hacia arriba y era Ric. Me puse de pie y dije, ‘Sí, señor’. Él dijo, ‘Eres todo lo que he escuchado y más. Eres el mejor aquí en este momento'».