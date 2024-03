Joey Janela y Nick Wayne se medirán en un «Iron Man» de 60 minutos

Para cualquier talento, iniciar tu andadura en una compañía de primer nivel adscrito a una facción que lidera Christian Cage resulta impagable. Nick Wayne está gozando de tal manejo creativo en AEW, empresa que además, le permite competir para promotoras independientes.

Este 2024, Wayne tiene pendiente todavía hacerlo para DEFY Wrestling, su principal casa, ubicada en Seattle (Washington, EEUU), ciudad natal del gladiador. Y cuando lo haga, le espera un combate que ya está causando bastante ruido.

Anunciado horas atrás, «The Prodigy» luchará contra Joey Janela en un combate «Iron Man» de 60 minutos, dentro del cartel del evento Man Of The Hour, a celebrarse el 10 de mayo desde el Washington Hall de Seattle.

Wayne y Janela ya se han medido anteriormente. El primer choque fue parte de DEFY Brutalist (20-11-2021), donde Wayne se impuso. El segundo, durante GCW In Liverpool 2022, tuvo a Janela como vencedor. Así, «The Bad Boy» quiso poner sobre la mesa este historial cuatro meses atrás y lanzar el reto en DEFY Pantheon.

Cabe decir que Janela cuenta con bagaje en luchas «Iron Man», recordando el protagonizado junto a David Starr en Beyond Americanrana 2019, donde salió triunfador.

Pero antes, estos gladiadores serán parte del «WrestleMania Weekend», y tendrán allí notorias implicaciones.

Como informamos, Janela, acompañado de Missy Hyatt, buscará el Campeonato Mundial GCW en su Spring Break 8, yendo contra Blake Christian, como presumible estelar del show.

Mientras, Wayne se dejará ver por el evento DDT Comes To Philly! de la casa nipona, haciendo equipo con Takeshi Masada para enfrentar a KANON y Daisuke Sasaki.

[BREAKING]



DEFY presents:



⏳ MAN OF THE HOUR ⏳

[ 60 Minute IRON MAN match]

NICK WAYNE vs. JOEY JANELA!!

@thenickwayne / @JANELABABY



💀



It's happening at DEFY: Here And Now!

FRIDAY, MAY 10 | 16+ | 8pm | WASHINGTON HALL



⌛️



• Presale begins THIS Thursday, Mar 21st at 1pm… pic.twitter.com/V3h11OovdF